Osmaniye’de inşaat işçisi ağır yaralandı

Kaynak: İHA

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, inşaat işçisi bir inşaatın 5'inci katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, Düziçi İrfanlı mahallesinde yapımı devam eden inşaata meydana geldi. İddiaya göre 37 yaşındaki Ali Çar sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek 5'inci katından asansör boşluğundan zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı yaralanan vatandaşa yapılan ilk müdahale sonrası olay yerinde hazır bekletilen ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Düziçi devlet hastanesinde yapılan müdahale sonrası Ali Çar isimli işçi Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralanan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

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