Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü

Osmaniye’de orta refüje çarparak karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Osmaniye’de kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 2 ölü

Kaza, gece saatlerinde merkez D 400 karayolu üzeri Osmaniye-Düziçi istikameti Çona köyü yakınlarında meydana geldi.

Osmaniye'den, Düziçi istikametine giden 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Karşı şeride geçen otomobil duvara çarparak durabildi.

Kazada, Ersin Kar ve Furkan Bebek hayatını kaybetti.

Çevrede bulunan insanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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