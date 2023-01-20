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Osmaniye'de feci trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Osmaniye'de trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 16:51
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Osmaniye'de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Osmaniye'de feci trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
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İHA'nın haberine göre kaza, Osmaniye-Gaziantep oto yolu gişeler yakınında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Aynı istikamette seyreden Mahsen Kılıç idaresindeki 27 U 0638 plakalı kamyonet ile A.Ç. idaresindeki 80 ABV 398 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlar yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Kılıç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kılıç'ın cenazesi morga götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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