Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

Osmaniye'de düzenlenen bir polis operasyonunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve bu bağlamda 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen bu operasyon, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelikti.

Operasyon neticesinde Mehmet T., Özgür A., Ömer T., Harun T., Mustafa K., Yusuf S., Ömer Faruk K., Rıfai E., Özgür E., Murat K., Adnan B., Mehmet B. ve Cuma Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Narkotik köpeğin de katılımıyla yapılan detaylı aramalarda, büyük miktarlarda skunk, bonzai, metamfetamin, sentetik hap, kokain, Hint keneviri tohumu, eroin, esrar ve fubinica maddeleri ile hassas teraziler bulundu.

Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından şüpheli 13 kişi, adalete teslim edildi.