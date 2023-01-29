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Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu

Osmaniye’de ormanın yakınındaki zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp su verildi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 11:19
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Osmaniye’de yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu

Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
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Merkez bağlı Kırıklı Köyü Kanlıgeçit mevkisinde, ormanın yakınındaki zeytin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangında etkilenen kaplumbağaya, itfaiye aracındaki vanadan su verildi.

(DHA)

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﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
﻿Yangından etkilenen kaplumbağaya itfaiyecilerden can suyu
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