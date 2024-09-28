Osmanlı mirası Tire’den dünyaya açılıyor

İzmir'in Tire ilçesinden genç girişimci Nurefşan Yaykal, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan 500 yıllık beledi dokuma sanatını yeniden canlandırarak küresel pazarlara taşıyor. Padişah kaftanlarında kullanılan bu geleneksel dokuma tekniğini dedesi ve annesinden öğrenen Yaykal, kurduğu atölyede hem üretim yapıyor hem de düzenlediği kurslarla bu kültürel mirası gelecek nesillere aktarıyor.

Beledi dokuma, 16. yüzyıla dayanan en eski pamuklu dokuma türlerinden biri olup, özellikle Tire ve Bursa'da üretilmiştir. Bu dokuma türü, dayanıklılığıyla bilinir ve giysi, çanta, ayakkabı, döşeme kumaşı gibi çeşitli alanlarda kullanılır. 2023 yılında "Tire Beledi Dokuması" adıyla tescillenen bu geleneksel sanatı yaşatmak amacıyla Nurefşan Yaykal, 6 yıl önce bir atölye açtı. Burada kişiye özel ceket, çanta, kravat gibi ürünler tasarlayan Yaykal, modern tekstil anlayışını geleneksel beledi dokumayla buluşturarak geniş kitlelere hitap ediyor.

Beledi dokumanın dayanıklılığı ve çok yönlü kullanımı, özellikle moda ve ev tekstili alanlarında büyük bir potansiyele sahip. Yaykal’ın hedefi, bu sanatı dünyaya duyurarak Tire’nin adını uluslararası arenada daha fazla duyurmak. Sosyal medya ve online satış platformları aracılığıyla ürünlerini tanıtan Yaykal, beledi dokumanın küresel pazarlarda daha geniş bir yer edinmesini amaçlıyor.