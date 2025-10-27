Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen’in oturduğu yapımın oyuncuları ve teknik ekibi, çekimlerin gerçekleştiği devasa Bozdağ Film Platosu’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ORHAN GAZİ, KOCA ÇINARI BİR DEVLETE DÖNÜŞTÜREN İSİM"

Mehmet Bozdağ, burada yaptığı konuşmada, 12 yıldır hem Türkiye'de hem de dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" ve "Kuruluş Osman" dizilerine imza attıklarını belirtti. "Kuruluş Osman"ın 125 ülkede izlendiğini ve milyarlarca kişiye ulaştığını sözlerine ekledi. Yeni bir sayfa açmaya hazırlandıklarını ifade eden Bozdağ, serinin geleceğini şu sözlerle müjdeledi:

"Şimdi 'Kuruluş Orhan' dönemi başlıyor. Altı asır ayakta duran Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin hikayesini anlatmaya çalışıyoruz. Ertuğrul, Osman ile başlayan dönem Orhan dönemine geçişle devam edecek. Orhan Gazi, Ertuğrul ve Osman'ın tabiri caizse surda açmış olduğu gediği büyüterek koca çınarı bir devlete dönüştüren, bu devleti teşkilatlandıran, hikayesini bugünlere taşımasına vesile olan en önemli isim."

Bozdağ, Orhan Bey döneminin Osmanlı Beyliği'ne devlet vasfını kazandıran önemli bir merhale olduğunu vurgulayarak, bu dönemin ilklerini paylaştı:

"İlk para basıldı, ilk vezirlik sistemi kuruldu. İlk düzenli orduya geçiş sağlandı. Biz buradan yola çıkarak 12 yıllık hikayemizi bambaşka bir yere taşıma gayesindeyiz. Hem rejide hem oyuncu kadrosunda büyük bir değişime imza attık. Ertuğrul 5 yıl, Osman 6 yıl sürdü. İnşallah Orhan da uzun yıllar sürecek. Kendi adıma hayalini kurduğum bir dünyanın insanlar tarafından sevilmesi ve beğenilmesi ziyadesiyle mutlu ediyor."

Orhan Bey döneminin ezberleri bozan ve dönüştürmeye odaklanan bir süreç olduğunu aktaran Bozdağ, yeni kadroya övgüler yağdırdı: "Çok iyi oyuncu kadroları geldi. Her biri gece gündüz çalıştı ve gerçekten destansı bir işe imza attı."

"KISA DÖNEMDE İYİ ŞEYLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Dizide "Orhan Bey" karakteriyle başrolde yer alan Mert Yazıcıoğlu, 29 Ekim’de tüm izleyicileri ekran başına davet etti: "Zor şartlarda kısa bir dönemde çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kaliteyi hiç bozmadan yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz."

Osman Gazi karakterini canlandıran Cihan Ünal, önceki rollerine atıfta bulunarak, "Padişahlık alışık olduğum bir şey. Osman bey teklifi gelince hiç yabancılık çekmedim. Zaten 40 seneye yakın bir zaman önce oynamıştım. Değerli arkadaşlardan bize kalan yaşlılık dönemi için teklif gelince memnuniyetle kabul ettim ve hep birlikte çok güzel bir çalışma içindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

"EZBER BOZAN BİR İŞ OLDU"

Tekfur Saroz karakterine hayat veren Burak Sergen, meşakkatli ve zorlu bir yolun nihayetine ereceklerini dile getirerek, projenin niteliğini şu sözlerle ifade etti: "Çok güzel, cidden ezber bozan bir iş oldu. Ben de Devlet Tiyatrosu'ndan geldiğim için bu rollere çok alışkınım ama şu anda karşınızda bir Bizanslı olarak duruyorum."

Şahinşah Bey karakterini canlandıran Barış Falay, bu dönemin enteresan olduğunu vurgulayarak, "Heyecanlıyız, ben de kurum tiyatrosunda yıllarca çalıştım ama çok dönem işi yapmadım. Benim için çok yeni bir şey. Bütün ekip heyecanlı. Heyecan biz çalışırken de işimize yansıdı. Umarım seyir yerine de aşkla ulaşacaktır." görüşünü paylaştı.

Yönetmen Bülent İşbilen ise, ekip olarak omuzladıkları sorumluluğa dikkat çekti: "Türk televizyon tarihinde efsane olmuş bir işin, ekibimle birlikte yönetmenliğini almak gerçekten gurur, onur verici. Aynı zamanda da iyi bir iş çıkarmak için ekstra bir sorumluluk getiriyor. Şükür ki şu anda izlediğimiz ve elimizde olan bölüm hepimizin gurur duyacağı çok güzel bir iş oldu."

"AYNI RÜYAYI GÖRMEKTEN MUTLUYUM"

Senarist Atilla Engin, 13 yıldır Mehmet Bozdağ ile çalıştıklarını belirterek, ekip içindeki sinerjiyi şu sözlerle özetledi: "Onunla birlikte aynı rüyayı görmekten mutluyum. Böyle bir ekiple çalışmaktan mutluyum. İnşallah seyircimiz bol olacak, hedefimize ulaşmış olacağız."

Dizide Flavius karakterini canlandıran Şükrü Özyıldız, titiz ön hazırlık sürecini ve setteki disiplini vurguladı: "Sette de sahneleri çekerken Mehmet Bey, Bülent hocam olsun her şey çok ince eleyip sık dokunuyor ve çok güzel bir iş çıktığını ben görüyorum. Umarım siz de aynı şeyi hissedersiniz. Ben de karşı taraftayım bu projede. Kamera kayıt dediği zaman birbirimize karşı hafif bir kin güdüyor gibi oluyoruz ama kayıt kesildikten sonra çok güzel ortamımız devam ediyor."

Nilüfer Hatun karakterini oynayan Mahassine Merabet, bu denli büyük bir projenin parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti: "Çok güzel bir oyuncu kadromuz var, çok büyük bir emek veriliyor. Umarım seyircilerimiz de beğenir."

Alaeddin Bey karakteriyle izleyici karşısına çıkan Faruk Aran, yeni kadro ve hikaye ile ezber bozan bir iş çektiklerini, bu yapımda yer almaktan gurur ve kıvanç duyduğunu dile getirdi.

"HERKES FARKLI BİR HİKAYE İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPTI"

6 yıldır Cerkutay karakterini taşıyan Çağrı Şensoy, bu sorumluluğu 7’nci seneye taşımanın heyecanını yaşayarak, "Seyircinin çok seveceğine eminim. Burada çalışan herkes farklı bir hikaye, yeni bir dil, yol bulmak için elinden geleni yaptı. Bunun heyecanını seyirciyle paylaşacak olmak da büyük mutluluk." dedi.

Gonca Hatun rolünü üstlenen Belgin Şimşek, yeni bir hikaye, süreç ve ekiple devam ettiklerini, 3 yıl olmasına rağmen her gelişinde yeniden heyecanlandığını, bu serüvene şahitlik etmenin keyifli olduğunu anlattı.

Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkacak Bennu Yıldırımlar, ilgiyle izlenen bir dizinin yeni sayfasında yer almaktan dolayı sevinçli olduğunu ifade ederek, "Oyuncu arkadaşlarım, çok değerli yönetmenlerimle birlikte ben de yeni bir heyecan içinde olmaktan dolayı kıvanç duyuyorum." sözlerini kaydetti.

Boran karakterini oynayan Yiğit Uçan da yeni bir döneme geçildiğini vurguladı: "Yeni bir reji dili, anlatım, dünya ve aynı heyecanla bu yola devam etmenin verdiği gururla yürüyoruz. Tüm oyuncu ustalarımız, arkadaşlarımızla yeni bir hikayeye yelken açtık ve gerçekten herkes gecesini gündüzüne katıp tüm bu kısa zamana rağmen elinden gelenin fazlasını yaptı."

Dizinin çocuk oyuncularından Mert İnce ve Ersen Karagöz ise, ağabey-kardeş olarak dizide yer aldıklarını, ekipten çok şey öğrendiklerini ve çok mutlu olduklarını aktardılar.

GENİŞ OYUNCU KADROSU VE DEV PRODÜKSİYON DETAYLARI

Dizinin kadrosunda Burak Sergen, Çağrı Şensoy, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu, Numan Çakır, Özcan Varaylı, Onur Bay, İpek Arkan, Sena Mercan, Dinç Daymen, Atakan Yarımdünya, İbrahim Cem Tek, Tezhan Tezcan, Turpal Tokayev, Murat Boncuk, İrem Hergün, Sena Abay, Erkan Bilben, Mert Türkoğlu, Mücahit Temizel gibi birçok değerli isim yer alıyor.

Çekimlerde 32 kişilik ana ekibe, Bozdağ Film’in 50 kişilik koreografi ekibi eşlik etti. Dizinin ilk bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu görev aldı.

"KURULUŞ ORHAN" DİZİSİNİN YAPIM SÜRECİ HAKKINDA

Çekimlerin yapıldığı Bozdağ Film Platosu’nda, 5 bin metrekare alana kurulan Bursa Tekfur Sarayı; giriş, çarşı, avlu, saray odaları, koridorları ve kabul salonuyla döneme uygun olarak inşa edildi. Ayrıca, 100 metre uzunluğunda ve 12 metre yüksekliğinde Bursa Kalesi dış cephe girişi yapıldı. Bursa Kuşatması'nın canlandırıldığı 10 bin metrekare alanda ise çadırlar ve savaş aletlerinin bulunduğu karargâh kuruldu.

Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel üretildi. Dizinin setinde ayrıca 20 bin metrekare alanda Bursa Şehri'nin inşası başladı. Müzisyen Zeynep Alasya'nın 50 farklı temada besteleri farklı orkestralarca seslendirildi. Kostüm Tasarımcısı Serdar Başbuğ, 120 ana oyuncu için döneme ait kostümler üretirken, halk ve asker rolleri için toplam bin kostüm hazırlandı. Başlık ve şapka tasarımcısı Mücella Mert de oyuncular için özel başlıklar tasarladı. Dizinin efekt, görüntü ve animasyonları, aralarında ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, Güney Kore ve Pakistan'ın da bulunduğu 9 ülkede titizlikle hazırlandı.