27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Osmanlı’nın ilk Vankulu Lugatı Küçükçekmece’de

Osmanlı'da basılan ilk kitap "Vankulu Lugatı" Küçükçekmece Belediyesi İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi'nde sergileniyor.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:10
Takip Et

Osmanlı’nın ilk Vankulu Lugatı Küçükçekmece’de

Osmanlı’nın ilk Vankulu Lugatı Küçükçekmece’de
+
Aa
-

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1729'da İbrahim Müteferrika matbaasında basımı yapılan ilk kitap olarak kayıtlara geçen "Vankulu Lügatı" ile 2020 Nobel Edebiyat Ödüllü Amerikalı şair Louise Glück'ün "Vita Nova" isimli imzalı kitabı müzede sergileniyor.

Yazar ve kitap koleksiyoneri Selçuk Altun'un kütüphanesinden 11 nadide ve imzalı eser bir ay boyunca kitap tutkunları tarafından ziyaret edilebilecek.

Türkiye'nin görsel sanat tarihinin temel kaynaklarının birinci elden oluşturulması hedeflenen müzenin kalıcı sergileme alanında, yazarı tarafından imzalı ve ilk basım 386 kitap yer alıyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki müze, pazartesi hariç her gün 10.00-20.00'de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
1
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı belli oldu. O tarihte gidip çekebileceksiniz
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
2
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. 'Aman reis duymasın' sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
3
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿2023 Tofaş Şahin üretimi başladı. Efsane geri döndü. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
5
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
6
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu. Şenol Güneş 3 futbolcuyu uyardı
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
7
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
﻿Emekli gazeteci sokak röportajında isyan etti. Ülke iflas eder
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Manisa’da evler su altında kaldı
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Denizli'de Honaz Tüneli ve çevre yolu yarın açılıyor
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
﻿Hurdaya dönen araçtan burunu kanamadan çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.