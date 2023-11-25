ÖSO mensupları şarkı söylerken yanlışlıkla kendilerini havaya uçurdu. Allahu Ekber sesleri yükseldi

Sosyal medyada yayılan bir görüntüde toplanan bir ÖSO grubunun yanlışlıkla kendilerini havaya uçurdukları anlar gündem oldu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
ÖSO mensupları şarkı söylerken yanlışlıkla kendilerini havaya uçurdu. Allahu Ekber sesleri yükseldi

Suriye’de yaşayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)’na ait bir video gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde ÖSO’ya ait bir grup toplanmış şarkı söylüyorlar.

Tam o sırada büyük bir gürültü duyuluyor ve bir anda Allahu Ekber sesleri yükseliyor.

Sosyal medyada da yapılan bir paylaşımda “Toplantı yapa İslamcı ÖSO teröristleri yanlışlıkla kendilerini havaya uçurdu.” denildi.

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Şarkı söyledikleri duyulan ve kendilerini bir anda patlatan ÖSO mensupları neye uğradıklarını da şaşırdılar.

Video sosyal medyada çok kez tıklandı ve yorum yağdı.

İşte gelen yorumlar:

Patlamadan sonra Allahu Ekber diyorlar. Alışkanlık heralde. Bu tür toplantıları sık sık yapmalarını temenni ederim Devletimiz buna imkan sağlamalı insanlardan uzak bir yerde bu tür toplantılara sürekli katkıda bulunmalı.

İnsanlar kendine neden bunu yapar ve terörist olur. Bu işin yanlışlığına olur muymuş.

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