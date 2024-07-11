ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı

Düzenleme: Kaynak: AA
ÖSYM duyurdu! KPSS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) aracılığıyla, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarındaki açık kadro ve pozisyonlara yerleştirme amacıyla adayların tercihlerini almaya başladı.

KPSS tercihleri başladı

ÖSYM tarafından verilen bilgiye göre, adayların yerleştirmeleri, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" esaslarına göre gerçekleştirilecek. Tercih süreci bugün itibarıyla başlamış olup, 18 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallar çerçevesinde, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden kendi vatandaşlık numaraları ve şifreleri ile bireysel tercih işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

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