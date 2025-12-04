ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol sayesinde Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) daha fazla ülkede uygulanacak, böylece dünyanın dört bir yanından daha nitelikli uluslararası öğrenciler Türkiye’ye kazandırılacak.

ÖSYM Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza törenine ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile YTB Başkanı Abdullah Eren Turus katıldı.Törende konuşan Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM’nin uluslararasılaşma yolunda kararlı adımlar attığını vurguladı.

TR-YÖS ile YTB’ye üst düzey sınav hizmeti sunmak istediklerini belirten Ersoy, ÖSYM’nin küresel geçerliliğini bir kez daha ortaya koyacaklarını ifade etti.

YTB’nin Türkiye için stratejik öneme sahip bir kurum olduğunun altını çizen Ersoy, “Kendim de daha önce içinde bulunduğum bu kuruluş, dünyada 100'ün üzerinde ülkede aktif olarak hizmet vermektedir. Türkiye'ye öğrenci seçiminde bana göre en nitelikli kuruluşların başında geliyor. Benim görev yaptığım dönemde 150-200 bin öğrenci arasından mülakatlar yapıyorduk. Türkiye'nin kültürünü, eğitimini ve turizmini tanıtmada çok büyük görev icra ediyorsunuz. Bu faaliyetlere bizler de ÖSYM olarak katkıda bulunmak istiyoruz.” dedi.e-TEP sınavını dünya genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS) hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye'ye gelen yabancı öğrencilere Türkçe sınavını ülkemizde ve bulundukları ülkede yapacağız. Belki sizler de seçeceğiniz öğrencileri yurt dışında sistemden seçebileceksiniz.”

Dört temel dil becerisini ölçen yeni Arapça sınavı müjdesi

Prof. Dr. Ersoy, dört temel beceriyi ölçen İngilizce uygulamasının ardından Türkçe için çalışmaların son aşamaya geldiğini, Arapça için de hazırlıklara başlandığını duyurdu. Ersoy, “e-ARAPÇA sınavını dört temel beceri kapsamında düzenlemeyi hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda bizim kadar güvenli sınav yapan kuruluş yok. Hedefimiz ÖSYM'yi bu anlamda sınav merkezi yapmak. Bunları da devletin diğer kurumları ile işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren Turus ise işbirliğinin uluslararası öğrenci hareketliliğinde çığır açacağını belirtti.

160 ülkede öğrenci seçimi yaptıklarını, bu yıl yaklaşık 125 bin adayın Türkiye Bursları’na başvurduğunu hatırlatan Turus, şunları kaydetti:“İnanıyoruz ki çok nitelikli öğrencileri Türkiye'ye sizlerin de sayesinde getireceğiz. Bu protokolle dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere fırsat eşitliğini sunacağız. Dünyada istedikleri kaliteli eğitime erişemeyen birçok öğrenciye Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve ÖSYM ile YTB işbirliği çerçevesinde bu fırsatı sağlayacağız. ÖSYM'nin bizlere vereceği bu katkı uluslararası ortamda bizim de gücümüzü artıracak. Dünyada uluslararası öğrenci seçiminde muadil olan diğer sınavların bu işbirliğiyle önüne geçeceğiz. Uluslararası öğrencilere daha hızlı ulaşacağız.”