ÖSYM yeni tarihi duyurdu! Sınav başvuru süresi uzatıldı

Kaynak: AA
ÖSYM yeni tarihi duyurdu! Sınav başvuru süresi uzatıldı

Adaylar, başvuru ve ücret ödeme işlemlerini 4 Eylül'e kadar yapabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 4 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 19 Ekim'de düzenlenecek 2025-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 4 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar başvurularını, bireysel olarak ÖSYM'nin "tryos.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzundan ulaşılabilecek.

Son Haberler
Helldivers 2 oyuncu sayısında rekor kırdı
Helldivers 2 oyuncu sayısında rekor kırdı
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!
Fenerbahçe Galatasaray'ın istediği kaleci için devreye girdi!
Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı
Silvan’da TIR faciası! Şoför araçta sıkıştı
10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
10 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı yerde yakalandı!
Çinko fiyatları yükselişe geçti
Çinko fiyatları yükselişe geçti