ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanacak "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül'e kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.
Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer alıyor.