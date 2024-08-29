ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

Kaynak: AA
ÖSYM'nin eczacılık sınavlarına başvurular başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanacak "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de uygulanacak "2024-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-EUS)" ve "2024-Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Eczacılık)" başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 4 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru merkezlerinin yanı sıra ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer alıyor.

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