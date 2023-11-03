Ot ararken “Obo” buldular

Adıyaman''da ot toplamaya köylüler, Orta Asya ülkelerinde yaygın olan ve yolcuların, çobanların yön bulmasını sağlayan taşların üst üste konulmasıyla yapılan 2-3 metre yüksekliğindeki "obo"ları buldu.

KAYNAK: AA
Ot ararken “Obo” buldular

Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kürtek Dağı Çet yaylasında ot toplamaya giden Tahir Polatdemir, 2 bin rakımlı dağda farklı bir yapıyla karşılaştı.

İhbarla bölgeye giden müze müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede alanın Orta Asya'da sıklıkla kullanılan "obo" geleneğinin kalıntısı olduğunu belirledi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oboların kentte ilk defa görüldüğünü belirterek, "Bu obolar eski dönemden günümüze kadar gelmektedir. Adıyaman'da yapılan ilk keşif olması niteliğiyle de çok önemli bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır." dedi.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Başaran Doğu Göktürk ise obo geleneğinin Orta Asya'dan geldiğini söyledi.

Göktürk, "Eski Türk geleneğinde dağların, nehirlerin veyahut da yol kesişme noktalarının vadilerin ruhları olduğuna inanılır. Bu ruhlar iyi olarak da ifade edilir. Ovalarda bu iyilerin bulunduğu noktalara yapılan taş yığmalardır." dedi.

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