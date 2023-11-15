Otel odasında eşini tornavidayla öldürdü. Korkunç cinayette uyuşturucu detayı

Fatih'te İngiltere uyruklu zanlı, otel odasında eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Zanlı, eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği ve tartışmanın bu sebeple çıktığını öne sürdü.

KAYNAK: DHA
Otel odasında eşini tornavidayla öldürdü. Korkunç cinayette uyuşturucu detayı

Fatih’te İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba (26) otel odasında boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Polis yaptığı çalışmada, Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'yi gözaltına aldı. Ahmet Y.M. ifadesinde eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet Y.M çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ekran-goruntusu-2023-11-15-193146.jpgMevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin 111 numaralı odasında dün saat 12.20 sıralarında İngiltere uyruklu Ayan Mohomed Dhoba (26) isimli kadın, boğazı delici bir aletle kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Yapılan incelemede kadının vücudunda da delici bir aletle gerçekleştirilen yara izleri olduğu görüldü.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Ayan Mohomed Dhoba'nın 11 Kasım'da eşiyle birlikte Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Yapılan incelemede Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'nin otelden tek başına ayrıldığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı.

Bu gelişme üzerine Ahmed Y.M.(28) polis tarafından aranmaya başlandı. Şüpheli kısa süre sonra Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerindeki kanlı tişörtle yakalandı.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y.M. eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada tuvalete gizlenmiş olayda kullanılan tornavida bulundu.

EŞİ UYUŞTURUCU KULLANMAYI TEKLİF ETMİŞ

Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ahmet Y.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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