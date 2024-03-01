Otelcilik sektörü genç şeflerini ödüllendirdi

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Milli Eğitim Bakanlığı ve Metro Türkiye iş birliğiyle, gastronomi turizminin gelişmesine sağlamak, turizm meslek liselerinden mezun olan öğrencilere mesleği sevdirmek ve kolay istihdam sağlamak amacıyla düzenlenen ‘Sektör Yetenek Avında’ projesi yeniden hayata geçirildi.

Proje kapsamındaki ‘Turizm Meslek Liseleri Arası Aşçılık Yarışması’ üç yıl aradan sonra Gastronometro’da dördüncü kez gerçekleştirildi.

Sektör-okul işbirliği ve farkındalığını artırmak üzere sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden projeyle, turizm otelcilik sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanması ve meslek lisesi mezunlarının da eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkânlarının artırılması hedeflendiği açıklandı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul’da bulunan 12 meslek lisesinden öğrencilerin kıyasıya yarıştığı ve jüri başkanlığını Şef Vedat Başaran’ın yaptığı yarışmanın bugün gerçekleştirilen ödül törenine başta İstanbul Valisi Davut Gül olmak üzere eğitim, turizm, gastronomi ve medya camiasından yoğun katılım oldu.

Yarışma sonucunda birincilik ödülünü Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikincilik ödülünü Selimpaşa Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncülük ödülünü TÜROB 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı. ECOLAB Hijyen Ödülü de Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Ayrıca tüm katılımcı okullara Gastronometro tarafından hediyeler verildi.

YARIŞMA TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK

Törende konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, son yıllarda Türkiye’nin gastronomi turizmi için öncelikli tercih edilen ülke haline geldiğini belirtti. Dünyada turizm gelirinin önemli bir kısmını oluşturan gastronomi turizminin Türkiye’de de hâlâ gelişime açık bir alan olduğuna dikkat çeken Eresin, bu alanın nitelikli iş gücüne ve deneyime dayandığını söyledi.

Eresin, “Gençler bu konuda en önemli avantajımız ve güvencemiz. Hedefimiz bu yarışmayı büyütmek, Türkiye geneline farklı kategorilerle genişletmek” dedi.

TURİZM GELİRİNİ ARTIRACAK

Eresin, gastronomi açısından birçok ülkeden daha zengin bir potansiyele sahip olan Türkiye’nin bu özelliğini turizme yansıtmayı tamamen başardığında, turizm gelirinde önemli bir artış sağlanacağına dikkat çekti. Eresin, bu yolda yarışmanın sektör-okul işbirliğinin en anlamlı örneklerinden biri olduğunu kaydetti.

Sadece yarışmada dereceye girenlere değil, yarışmaya katılanların tamamına konaklama sektörü olarak staj ve istihdam imkânı sunulduğuna vurgu yapan Eresin, Türkiye’de orta ve uzun vadede gastronomi turizminin gelişmesine katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.

Bu projenin hedeflerine de değinen Eresin, "Turizm meslek liselerinden mezun olanlara istihdamın yolunu açan projeyle, sektörün nitelikli çalışan ihtiyacının karşılanması ve meslek lisesi mezunlarının eğitim aldıkları alanda istihdam edilme imkanlarının artırılmasını ana hedef olarak belirlemiştik. Öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak ve sektörün dikkatini çekmek üzere düzenlediğimiz bu yarışmada aslında kazanan tüm okullar. Hepsini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Eresin, TÜROB olarak bugüne kadar eğitime verdikleri desteklere kararlılıkla devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

‘GENÇ ŞEFLER MUTFAĞIMIZA YÖN VERECEK’

Yarışmaya ev sahipliğini yapan Metro Türkiye’nin Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Aslı Duran da 35 yıldır Türk mutfak kültürünü ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve şefleriyle birlikte bu mutfağın dünyada hak ettiği yere gelmesini sağlamak için çalıştıklarını belirtti. Duran, “Genç şeflerimize tavsiyemiz Türk mutfağının tekniklerini, geleneklerini en iyi şekilde öğrenmeleri. Coğrafi İşaretli ürünlerimize sahip çıkarak değer kazanmasına destek vermeleri” dedi.