Otelde uyuşturucu ticareti yapan 4 şahıs adliyeye sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı yönetiminde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otel odasından uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı.

Narkotik polisleri, bugün Atakum Yeni Mahalle’de bulunan otele operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında O.A. isimli kadın ile birlikte O.G., İ.S. ve Z.S. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahısların kaldıkları odada yapılan aramada; 880 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız tabanca, 0,38 gram eroin, 6 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

4 şahıs, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.