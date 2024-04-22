Otele gidenleri uyardı: "Kettle'ları sakın kullanmayın!"

Bir içerik üreticisinin ortaya attığı iddia, sosyal medyayı derinden sarstı Otel odalarındaki kettle'ların kullanımının kesinlikle sakıncalı olduğunu belirten kadın, bazı müşterilerin kettle'ları çorap ve iç çamaşırlarını yıkamak için kullandıklarını iddia etti.

"Bir otel odasında kesinlikle kullanılmaması gereken bir şey varsa o da kettle'dır, ne çarşaf, ne yastık ne de havlu. Kettle'ı asla kullanmayın" şeklinde açıklamalarda bulunan kadının sözleri, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, eğer bu iddia doğruysa bu durumun son derece iğrenç olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdiler. Bu tartışma, otel konaklamalarında dikkat edilmesi gereken hijyen konusunu bir kez daha gündeme getirdi.