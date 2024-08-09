Otellerden sonra şimdi de üniversitelerde Türklere milliyet farkı!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Özel üniversitelerin 2024-2025 yılı Akademik yılı öğrenim ücretleri belli oldu. Ücretlerin belli olmasıyla beraber İstinye Üniversitesi’nin Türk öğrencilerden, yabancı öğrencilere göre daha fazla ücret aldığı ortaya çıktı.

Üniversitenin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği ve Eczacılık dışındaki bölümlerinde yabancılar, Türklerden daha az para ücret ödüyor.

Örneğin güncel kura (33,55) göre fiyatlar şöyle:

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı yabancıya 6 bin 900 dolar yani 231 bin 495 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 325 bin TL.

Mimarlık bölümü yabancıya 6 bin 500 dolar yani 218 bin 75 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 300 bin TL.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, yabancıya 6 bin 700 dolar yani 224 bin 785 TL. Aynı bölüm Türk öğrenciye ise yüzde 50 burslu 300 bin TL.

Tekstil ve Moda Tasarımı, yabancıya 4 bin 200 dolar yani 140.910 TL. Aynı bölüm Türk öğrenciye yüzde 50 burslu 250 bin TL.

Dijital Oyun Tasarımı bölümü yabancıya 6 bin 500 dolar yani 218 bin 75 TL. Türk öğrenciye ise aynı bölüm yüzde 50 burslu 325 bin TL.

Bilgisayar Mühendisliği yabancıya 7 bin 200 dolar yani 241,560 TL. Türk öğrenciye aynı bölüm 375 bin TL.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü yabancıya 6 bin 250 dolar yani 209.687. Aynı bölüm Türk öğrenciye yüzde 50 burslu 375.000 bin TL.

Ebelik bölümü yabancıya 191 bin 235 TL. Türk öğrenciye 250 bin TL.

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak teknolojileri, Lojistik, Otomotiv Teknolojisi, İç Mekan tasarımı bölümleri yabancıya 90 bin 585 TL. Türk öğrenciye ise, 175 bin TL

Ağız ve Diş Sağlığı, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Çocuk Gelişimi, Diyaliz, Eczane Hizmetleri, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümleri yabancıya 110 bin 715 TL. Aynı bölümler Türk öğrenciye ise 175 bin TL.

ÖĞRENCİLER İSYAN ETTİ

Yıllarca emek verdikten sonra YKS sınavında belirli bir puan yaparak yüzde 50 burs kazanan ancak buna rağmen yabancılardan daha fazla ücret ödemek zorunda kalan öğrenciler duruma isyan etti. “Kendi ülkemizde yabancı olduk” diyen öğrenciler, “Senelerce iyi bir üniversitede okuyabilmek için çalıştık, çabaladık. Sınava girdik belirli bir puan elde ettik. Şimdi şehir içinde mi okumak daha az masraflı olur ailemizi. Şehir dışında mı onu düşünüyoruz. Şehir içinde bazı özel okullarda yüzde elli bursla okuyabiliyoruz ancak fiyatlara baktığımızda yabancı öğrencilerin bizden daha az ücret ödediklerini gördük. Kendi ülkemizde biz mülteci olduk resmen. Bize sağlanmayan imkanlar onlara sağlanıyor. Bir an önce bu haksız durumun ortadan kalkmasını bekliyoruz” dedi.

"MİLLİYET FARKI" ÜCRETİ ALINMIŞTI

Antalya’da yabancı internet sitesinden daha uyguna rezervasyon yapan bir Türk, otele girdiğinde Türk olduğu anlaşılınca kendisinden 120 Euro ‘Milliyet farkı’ ücreti alınmıştı.