Otizmin kaynağı bulundu. 40 bin yıl önceye dayanıyor

Modern insanlar ve Neandertaller arasındaki genetik etkileşimler, günümüzdeki Avrasya insanlarının genomunda izlenebilir. Yapılan araştırmalar, Neandertallerle olan çiftleşmenin sonucunda modern insanların genomunun yaklaşık yüzde 2'sinin Neandertal DNA'sı taşıdığını gösteriyor.

GENLERİN OTİZMLE İLİŞKİSİ İNCELENDİ

Neandertal genlerinin etkileri ise çeşitlilik gösteriyor; bu genler modern insanlarda acıya duyarlılıktan nikotin bağımlılığına kadar farklı alanlarda rol oynuyor. Molecular Psychiatry dergisinde yayımlanan bir araştırmada ise bu genlerin otizmle ilişkisi incelendi.

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişimde sorunlara yol açan nörogelişimsel bir durumu ifade eder. Genetik ve çevresel faktörlerin bu bozukluğa katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Simons Vakfı Otizm Araştırmalarına Güç Veriyor projesi kapsamında, ABD'deki otizm spektrumundaki bireyler ve spektrum dışındaki kardeşlerden oluşan genetik veri tabanı kullanıldı.

YÜZDE 1'İNDE BULUNUYOR

Araştırmacılar, toplumun en fazla yüzde 1'inde bulunan bir Neandertal gen varyantının otizmli bireylerde önemli ölçüde daha sık görüldüğünü belirledi. Özellikle Hispanik olmayan siyah, Hispanik olan beyaz ve Hispanik olmayan beyaz gruplardaki otizmli bireylerde bu varyantın daha yaygın olduğu gözlendi.