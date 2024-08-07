Otizmli genç 4. kattan düştü

Olay, akşam üstü saatlerinde Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Aktarılan bilgilere göre, babası mutfakta yemek yaptığı sırada 4. kattaki dairelerinin camından aşağı bakan 20 yaşındaki otizmli Bilal Y. dengesini kaybederek, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gencin düştüğünü gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin hemen sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.