Manisa'nın Turgutlu okul müdürü Bekir Güçlü, 8'inci sınıfta eğitim gören hafif düzey otizmli kaynaştırma öğrencisi B.U.U.'yu yakasından tutup merdivenlerden aşağı fırlattı. B.U.U.'nun ailesinin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. B.U.U. için alınan adli muayene raporunda, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve yaralanmanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu belirtildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Okulun güvenlik kamerası görüntüleri de temin edilerek dosyaya dahil edildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda okul müdürü Güçlü, jandarma tarafından gözaltına alınıp, ‘Kendisini savunamayacak yaşta çocuğu kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olay sonrası idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okul müdürü Güçlü'nün açığa alındığı bildirildi. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın ardından okul müdürü Bekir Güçlü hakkında dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın ilk duruşması Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Bekir Güçlü, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mağdur otizmli öğrenci B.U.U. ve annesi Derya Yavuz ile taraf avukatları ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri mahkemede hazır bulundu.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN İNKAR ETTİ

Okul müdürü Güçlü duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddedip daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, "Öğrencimizi merdivenden inerken gördüğümde montundan- omzundan, tutarak niye derse girmediğini sordum. Küfürle karşılık verdi, kendini geriye doğru itti. Bir anda dengesini kaybedip merdivenlerden düşüp, yuvarlandı. İtme girişimim, kasıtlı bir hareketim yoktu. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Mahkeme, Manisa Barosu, İzmir Barosu ve Otizmliler Derneği'nin davaya müdahil olma taleplerini reddetti. Sanık okul müdürü B.G.'nin tutukluluk halinin devamına da karar veren hakim, duruşmayı 16 Ocak 2026 tarihine erteledi.