Otizmli yüzücü Tuna Manş Denizi'ni yüzerek geçecek

Tuna Tunca, açık su yarışlarında önemli başarılar elde etti. 23 Haziran'da, antrenörü Mert Onaran ile birlikte İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, ayrıca Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey olma başarısını gösterdi. Şimdi ise Manş Denizi'ni geçmek üzere yola çıkıyor.

Tunca, 10 ile 15 Eylül tarihleri arasında ortalama su sıcaklığı 14-18 derece arasında değişen Manş Denizi'nde yüzmeyi planlıyor. Son 5 yıldır Manş Kanalı geçişi için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirten annesi Gülnur Tunca, "Bugün İngiltere'ye gidiyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak her şey yolunda giderse Tuna, 10-15 Eylül tarihleri arasında İngiltere'den Fransa kıyılarına kadar yüzmeye başlayacak. Böylece Manş Denizi'ni geçişini tamamlayan ilk otizmli sporcu olacak," dedi.

Gülnur Tunca, Tuna'nın bu süreçte sıkı bir hazırlık süreci geçirdiğini ve vücudunun yağ oranını artırmak için özel bir diyete girdiğini de belirtti. "Tuna, İzmir'in sıcaklarından İngiltere'deki soğuk suya adaptasyon sağlamak için her gün 14-16 derece arasındaki buz küvetine girdi ve periyodik olarak küvette kalma süresini artırarak hazırlandı. Ayrıca, son antrenmanında 25 kilometreye kadar deniz antrenmanını tamamladı. Artık çok hazır ve çok heyecanlı. Umarım her şey yolunda gider ve bu denemesini başarıyla tamamlar, ardından yeni hedefler ve geçişler için hazırlıklarına devam eder." diye ekledi.

Tuna Tunca, Manş Denizi geçişi için hazır olduğunu, antrenörüm ve annemle birlikte İngiltere'ye gitmek için bugün yola çıktıklarını ifade etti. "Çok heyecanlıyım ve hazırım. Manş Denizi'ni geçince Türk bayrağını dalgalandıracağım." şeklinde konuştu.