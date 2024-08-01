Otlar çıra gibi yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otlar çıra gibi yandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çırçır Tepesi'nde otluk alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede kuru otları çıra gibi yakarak geniş alana yayıldı. Vatandaş büyük panik yaşadı.

Çırçır Tepesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, hızla otluk alanı kapladı. Yangının büyüyerek yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alınması için itfaiye başkanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede büyümesini engelledi. Ekipler, alevlerin geniş bir alana yayılmadan söndürülmesi için yoğun bir çaba gösterdi. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, olay yerinde soğutma çalışmaları devam etti.

Yangının etkili olduğu alanlarda, zaman zaman dumanların yükselmesi ve alevlerin görünmesi nedeniyle çevredeki vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaket yaşanmasının önüne geçildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkililer tarafından çalışma başlatıldı. İtfaiye ve diğer ilgili kurumlar, yangının sebebini ve herhangi bir zararın olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme yapacak.

aw258942-01.jpg

aw258942-02.jpg

aw258942-03.jpg

Son Haberler
YAŞ kararları açıklandı. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi Gündem
YAŞ kararları açıklandı. 31 general ve amiral emekliye sevk edildi
10 ilçede 91 mahalleye yeni 37 otobüs hattı Gündem
10 ilçede 91 mahalleye yeni 37 otobüs hattı
İstanbul’da yangın paniği. Ölümden kıl payı kurtuldular Yaşam
İstanbul’da yangın paniği. Ölümden kıl payı kurtuldular
Dursun Özbek koşa koşa Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti Spor
Dursun Özbek koşa koşa Hacıosmanoğlu'nun yanına gitti
Büyükşehir belediyesi 800 kişiyi işten çıkardı Ekonomi
Büyükşehir belediyesi 800 kişiyi işten çıkardı
Özgür Demirtaş zengin olmamanın tüyosunu verdi Ekonomi
Özgür Demirtaş zengin olmamanın tüyosunu verdi
Olmaz denilen oldu adam ölümden döndü Gündem
Olmaz denilen oldu adam ölümden döndü