Otları yakayım derken bağ evini yaktı

Olay, Çorlu'nun Önerler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir vatandaş, bahçe temizliği yapmak amacıyla evin önündeki otları tutuşturdu. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak itfaiyeden yardım talebinde bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin desteğiyle yangın söndürüldü.

Yangından sonra bağ evi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili konuşan Önerler Mahallesi muhtarı Yusuf Yıldırım, “Olayı duyar duymaz vatandaşımızın yardımına koştuk. Kendi imkanlarımız dahilinde hortumu elime alıp ben de söndürme çalışmalarına destek oldum. Neyse ki facia yaşanmadan müdahale ettik. Olay maddi hasarla atlatıldı. Mahalle sakinimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.