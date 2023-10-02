Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Otluk arazide çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Dörttepe Mahallesi’nde karayolu kenarında öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki otluk arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Araziden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale etti.

Yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan sortileri ile alevlerle mücadeleye destek verirken, yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek üzere soruşturma başlatırken, yangının atılan bir sigara izmariti sonucu başlamış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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