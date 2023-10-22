Oto galericiler sinek avlıyor

Editör: Osmancan EROK

TL’nin değişen ekonomi politikalarına rağmen engellenemeyen düşüş trendinin sürmesi ve enflasyonda bir türlü istenene seviyeler gelinememesinden dert yanan bir iş grubu da oto galericiler oldu.

Ön görülememezlik nedeni ile araç almaktan dahi imtina eden galericiler, araç satışlarına getirilen ve getirilmesi planlanan önlemler ile araç satışlarının tekrar artmasını bekleyen oto galericiler tüm umutlarını 2024 yılına bağladı.

Galericilerin konu hakkında çeşitli yorumları şu şekilde:

“Hafta için noterde bir işim vardı gittim, noterde sadece bir tek ben vardım, oto center'da biri şurada 65 biri aşağıda 24 ikisi de full çakıyordu. Şu an gittiğimizde tek çalışan var.”

“Planımız şu an yok. Yani dediğim gibi önümüzde görmüyoruz.”

“Artık yani araba geliyor ama bize, abi alsam ne olacak aldım zarar mı edeceğim, kâr mi edeceğim”

“Şu an esnaf kan ağlıyor ya net yani esnaf şu an kan ağlıyor abi”