Otoban karpuz tarlasına döndü! Kamyonet refüje çarptı

Otoban karpuz tarlasına döndü

Kaza, Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüje çarptı ve demir bariyerleri kırarak geçti. Kamyonetin ön kısmı parçalanırken, sürücü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkışan sürücü araçtan çıkarıldı.

Yola saçılan karpuzlar görevliler tarafından temizlenirken, sürücünün kamyonetten çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.