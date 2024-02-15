'Otoban Köpekleri' bu akşam prömiyer yapacak

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda; bu sezonun ilk yeni oyunları olan Yalancı, Kitaplar ve Sihirli Lamba’ nın ardından, sezonun bir diğer yeni oyunu olacak olan otoban köpekleri de, bu gece itibarıyla Haluk Ongan Sahnesi’nde gösterime girecek. Dilan Demirel’in yazdığı oyunun yönetmen yardımcılıklarını Ceyhun Gen ve Selin Poyraz’ın yaptığı, usta isim Murat Çidamlı’nın başarıyla yönettiği ‘’Otoban Köpekleri’’ oyununun nefis dekor tasarımını da, Hasan Yavuz gerçekleştirdi.

Otoban köpekleri’nde, kostüm tasarımı Funda Çebi’ye, müziği Kerem Memişoğlu’na, ışık tasarımı Nihat Bahar ve video tasarımı ise Ceyhun Gen’e ait.

Oyunun asistanlığını Bedirhan Arpacı yaparken, yarın ve 17 Şubat cumartesi akşamları da, saat:20.00’de sahne alacak olan oyun da; kondüvit Emin Serdar Kurutçu, ışık kumanda Arda Poyraz, suflöz Aynur Yılmaz, kadın terzi: Ayça Başar, erkek terzi: Samet Çelik, perukacı: Bahri Mutlu, dekor sorumluluklarını ise Hayrittin Direkli ve Vural Özcelep üstlendi.

Aksesuar sorumluluğunu Kader Sarı, sinevizyon sorumluluğunu Barış Kuzu’nun yaptığı otoban köpekleri’nin sahne amirliğinde ise Ülker Çelik var.

Söz konusu oyunda; Jess ve Hasi çifti, gelecekte dünyamızı sarsan bir felaket sonrası var olacak, hayali bir zamandaki ‘’Özgürlük Ülkesini’’ nin üst düzey, normal ve iyi vatandaşlarıdır. Yaşamlarını böylesine örnek vatandaşlar olarak sürdürdükleri için, yaşadıkları o düzende, her vatandaşa verilmeyen çocuk yapma hakkına bile sahiptirler. Gelgelelim, her zaman ayrıcalıklı olanaklara sahip olduklarına inanan bu mutlu çiftin hayatı, bir gün aniden altüst olur. Jess, yaşadığı mutlu hayali hayattan, gerçekliğin kabusuna uyanır. Acaba yaşadıkları üst düzey hayat, tamamen bir kurmacadan mı ibarettir? Özgürlük Ülkesi’nin vahşi sınırları içerisinde yaşayan tehlikeli, ‘’Otoban Köpekleri’’ adı verilen insanlar acaba kimlerdir? Türk tiyatro edebiyatının yeni ve özgün distopik örneği olan otoban köpeklerinin castında ise Jess ve Hasi karakterleriyle, Selin Poyraz ve Burhan Kurt var. Ayrıca diğer karakterleri de; Hizmetli: Volkan Satır, Birinci Görevli: Ayşe Natır, İkinci Görevli: Bedirhan Arpacı, Üçüncü Görevli / Doktor: Selin Karayağız, Ruki: Yasemin Nalçacıoğlu, canlandırıyor. Cihaz (Ses)de Murat Çidamlı, Spiker (Video)da Ceyhun Gen, Çocuk (Video)da ise Deniz Gen isimleri var.

Büyük oyunu olarak; 1 saat 20 dakika süren, tek perdelik ‘’Otoban Köpekleri’’, bugün ve önümüzdeki 16 - 17 Şubat ve 22 -23 -24 ve 29 Şubat tarihlerinde, saat: 20.oo’de, Trabzon Devlet Tiyatrosu-Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicilerin karşısına çıkmaya devam edecek.

Bu arada; söz konusu oyunun, cumartesi günleri matine saati olan: 15.oo’te de aynı sahnede sergileneceği bildirildi.