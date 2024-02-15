Her kaşığın kısmeti bir olmaz atasözünün anlamı nedir?

Her kaşığın kısmeti bir olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişinin, kader ve nasibinin diğerlerinden farklı olduğunu anlatmak için kullanılan bir atasözüdür.

Kader ve nasipten herkes aynı miktarda veya aynı şekilde pay almaz.

Bu atasözüyle, hayattaki farklılıkların ve her bireyin kendi kaderini yaşadığını anlatılmaya çalışılır.

HER KAŞIĞIN KISMETİ BİR OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Her kaşığın kısmeti bir olmuyor işte bak senin evin araban ve motorun varken ben kara kara kirayla faturayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum