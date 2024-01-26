Otobanda kamyonlar birbirine girdi. 1 ölü 1 yaralı

Aktarılan bilgilere göre, Medeni Ülgen şoförlüğünü yaptığı 33 AAF 646 plakalı kamyon, Mersin-Adana Gaziantep Otoyolu Mersin gişelerinin çıkışında, aynı istikamete seyreden ve Sedat Gündoğan’ın sürdüğü 33 B 9280 plakalı kamyonete arkadan girmesi sonucunda trafik kazası meydana geldi.

Gerçekleşen kazada kamyon sürücüsü Ülgen olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kamyonet sürücüsü ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile Mersi-Adana arasındaki trafik kısa bir süre belirli şeritten olarak sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.