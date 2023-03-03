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Otobüs dağa çarptı

İran’dan Erzurum’a seyahat eden yolcu otobüsü, kara yolunda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak kaza yaptı. Seyir halinde olduğu yoldan karşı yola kayan otobüs, dağlık alana çarparak durabildi.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 11:53
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Otobüs dağa çarptı

Otobüs dağa çarptı
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İHA'nın haberine göre, 2’nci organize sanayi otoyolunda gerçekleşen kazada, İran’dan Erzurum’a seyahat eden 29 AB 288 plakalı yolcu otobüsü, kara yolunda gerçekleşen buzlanma nedeniyle kaydı. 

Kayma sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü, seyir halinde olduğu yoldan bariyerlere çarparak karşı yola geçti. 

Daha sonra dağlık alana çarparak durabilen otobüste yaralanan olmazken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi.

Otobüste olan yolcular başka bir araçla şehir merkezine taşınırken, araç ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

 

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