Otobüs faciası: 45 ölü

Güney Afrika’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Otobüsün, komşu ülke Botsvana'dan Güney Afrika’nın Limpopo eyaletindeki Moria'ya gittiği sırada köprüden uçuruma düştüğü ifade edildi.

Güney Afrika Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, otobüste bulunan 46 kişiden 45’inin hayatını kaybettiğini belirtilerek, 8 yaşında bir çocuğun kazadan ağır yaralı olarak kurtulduğunu aktarıldı.

Açıklamada, "Sürücünün kontrolü kaybederek köprüdeki bariyerlere çarpması sonucu otobüsün köprüden geçerek uçuruma düştüğü ve burada alev aldığı iddia ediliyor" denildi.

Ulaştırma Bakanı Sindisiwe Chikunga, kaza bölgesini ziyaret ederek, kapsamlı bir soruşturma yapılacağı sözünü verdi.

Otobüsün kaza yaptığı köprünün Limpopo eyaletindeki Mmamatlakala yakınlarında iki yamacı birbirine bağladığı ifade edildi.