Otobüs firmaları arasında silahlı yolcu kapma kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale 15 Temmuz Demokrasi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, terminalde faaliyet gösteren iki firma arasında yolcu kapma tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. İki taraf arasındaki çatışmada, terminalde otobüs bekleyen G.P. ve şüphelilerden R.B. (46) tabanca ile S.Ç. tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

​İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan R.B.'nin ameliyata alınacağı, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Ekipler, bölgede yaptığı çalışmada çok sayıda boş kovan ele geçirirken, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.