Otobüs firmalarından ek sefer tarifesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce Ramazan Bayramı boyunca yapılacak ek seferlere ilişkin düzenlemeye gidildi.

Bu yüzden şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Ramazan Bayramı tatili boyunca ek sefer düzenlemelerine izin verildiği belirtiliyor.

B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar, zaman tarifesine bağlı kalmadan, B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları 16 Nisan'a kadar kullanabilecek.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ HEDEFLENİYOR

Kara yolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesini hedeflenirken, ilgili düzenlemeyle vatandaşların mağduriyetleri engellenmiş olacak

Diğer yandan, firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmayacak, ücret tarifelerine uyacak, taşımalardaki sorumluluğu üstlenecek ve taşıma faaliyetlerine dair Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne bildirimde bulunabilecek.