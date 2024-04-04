Otobüs seferlerine 'bayram' ayarı! Biletleri tükendi, ek seferler konuldu…

Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bayramda ek seferler düzenlemesi için genelge yayımladığını ve 16 Nisan’a kadar ek seferlerin yapılması için izin verildiğini hatırlattı. Ek seferlerin de dolmaya başladığını ve otobüs seferlerinin dolu olduğunu söyledi.

Özcan, bayramda memleketlerine gidecek hiçbir yolcuyu geride bırakmayacaklarını ve İstanbul’dan tüm illere ve ilçelere seferler düzenlediklerini belirtti. Günlük otobüs seferlerinin 1000 ila 1100 seferden 2 binlere çıkacağını ve bu sayede pandemi öncesi otobüs sefer sayılarına yaklaştıklarını ifade etti. Bayram tatilinin 9 gün olmasının bu durumda etkili olduğunu ve bu bayramın bereketli bir bayram olacağını belirtti.

Özcan, vatandaşlara otogarlardan kalkan firmalardan bilet almayı önerdi ve ailelerin mahalle aralarından veya semtlerden otobüs kiralayarak memleketlerine gitmemeleri gerektiğini belirtti. Bu durumun kazalara neden olduğunu ve tek şoförlü kontrolsüz gidişlerin olduğunu ifade etti. Özellikle İçişleri Bakanı’na jandarma ve emniyet bölgelerinde sıkı tedbirler alınması çağrısında bulundu. Otobüslerin tüm belgelerinin ve otogar çıkış belgelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti. Otogar çıkış belgesi olmayan otobüslere “korsan hususi taşımacılık” denildiğini ve bunların engellenmesi gerektiğini ifade etti.

Özcan, bayramdaki yoğunluğun sektörü memnun ettiğini ve geçen hafta yapılan seçimde ana seferlerin bölgelere dolu gidip geldiğini belirtti. Yaz sezonunun yaklaştığını ve okulların Haziran’da tatil olacağını, bu dönemde firmaların rahatlayacağını ifade etti.

Otobüs firması yetkilisi Cumhur Kahveci ise bayram yaklaştıkça otogarda yoğunluğun arttığını belirtti. Bayram için satılan biletlerin tükendiğini ve ek seferler açmaya başladıklarını belirtti. Özellikle Karadeniz, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bayram için yoğunluk olduğunu ve seferlerde biletlerin tükendiğini belirtti. Yeni seferler açmak ve yolcuları mağdur etmemek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.