Otobüs şoförünün su savaşına katılma hevesi başına büyük iş açtı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Otobüs şoförünün su savaşına katılma hevesi başına büyük iş açtı

Antalya’da tur otobüsü şoförünün su savaşına katılma hevesi başına büyük iş açtı. Şoförün dikkatsizliği neredeyse büyük kazaya neden oluyordu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde üstü açık tur otobüsündeki turistler su savaşına başladı. Bu sırada otobüsün sürücüsü koltuğundan kalkarak yanındaki yolculara kovayla ıslatmaya başladı. Ancak şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle otobüs geri geri gitmeye başladı.

Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada otobüs, arkadaki otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza, otobüsteki bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu, bu sırada turistlerin su savaşı oyunu oynadığı yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüntülere yansıdı.
Jandarma

Görüntülerin yayılmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Harekete geçen ekipler, safari otobüsü şoförü A. Y., hakkında insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandı.

aw274128-01.jpg

aw274128-02.jpg

aw274128-03.jpg

aw274128-04.jpg

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü Yerel Haberler
Kamyonet ile motosiklet birbirine girdi. 1 ölü
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar Spor
Kocaelispor'da hırsızlık skandalı. Şampiyonluk kupasını çaldılar
Antakya’da örtü yangını çıktı Yerel Haberler
Antakya’da örtü yangını çıktı
Huzur uygulamasında 52 gözaltı Yerel Haberler
Huzur uygulamasında 52 gözaltı
Terme Çayı taşma noktasına geldi Yaşam
Terme Çayı taşma noktasına geldi
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan Yaşam
Doğanın nadir mucizesi: Beyaz aslan
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Bir arpa boyu yol gitmek deyimi ne anlama geliyor?