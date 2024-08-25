Otobüs şoförünün su savaşına katılma hevesi başına büyük iş açtı

Antalya’nın Alanya ilçesinde üstü açık tur otobüsündeki turistler su savaşına başladı. Bu sırada otobüsün sürücüsü koltuğundan kalkarak yanındaki yolculara kovayla ıslatmaya başladı. Ancak şoförün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle otobüs geri geri gitmeye başladı.

Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada otobüs, arkadaki otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Turistler ile otomobildekilerin panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza, otobüsteki bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki otobüsün yolda yan yana durduğu, bu sırada turistlerin su savaşı oyunu oynadığı yer aldı. Şoförün koltuğundan kalkıp kovayla su fırlattığı sırada otobüsün geriye kayıp, arkasındaki otomobile çarptığı görüntülere yansıdı.

Jandarma

Görüntülerin yayılmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Harekete geçen ekipler, safari otobüsü şoförü A. Y., hakkında insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye atmak suçundan cezai işlem uygulandı.