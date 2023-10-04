Otobüsle uyuşturucu sevkiyatına polis engeli: 2 gözaltı

Malatya’da yol uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir yolcunun valizinde ise 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi yakalandı. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Otobüsle uyuşturucu sevkiyatına polis engeli: 2 gözaltı

Malatya’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin tepki verdiği aramalarda, 4 parça halinde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, E.S. gözaltına alındı.

aw045587-01.jpgÖte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) yapılan diğer bir çalışmada ise M.Ö. isimli şahsın valizinde yapılan aramalarda 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Her iki olayda gözaltına alınan zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Galatasaray'dan İngilizlere sert tepki Spor
Galatasaray'dan İngilizlere sert tepki
Bataklığa saplanan eşeği AFAD ekibi kurtardı Yaşam
Bataklığa saplanan eşeği AFAD ekibi kurtardı
Stabilize yolda sulama kanalına uçtu! Baba- kızı itfaiye kurtardı Gündem
Stabilize yolda sulama kanalına uçtu! Baba- kızı itfaiye kurtardı
Vatan Partisi'nden LGBTİ'ler için kanun önerisi Gündem
Vatan Partisi'nden LGBTİ'ler için kanun önerisi
PKK'nın katlettiği 26 kişi için anma töreni Gündem
PKK'nın katlettiği 26 kişi için anma töreni
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sokak röportajında gündem olan sözler: "Satacak bir şey kalmayınca ona zam buna zam" Gündem
Sokak röportajında gündem olan sözler: "Satacak bir şey kalmayınca ona zam buna zam"