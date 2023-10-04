Otobüsle uyuşturucu sevkiyatına polis engeli: 2 gözaltı

Malatya’da yol uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde 1 kilo 14 gram skunk maddesi ele geçirilirken, bir yolcunun valizinde ise 2 bin 792 adet sentetik ecza hap, 47.55 gram esrar maddesi yakalandı. Her iki olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.