Otobüslerin hepsinde zorunlu olacak. Resmen yasaklandı

İstanbul'daki otobüslerin büyük bir bölümünü oluşturan Özel Halk Otobüsü idarecilerine gönderilen uyarıda, klimaların açılmaması halinde otobüslere ceza kesileceği ve denetimlerin artırılacağı belirtildi.

Son dönemde enerji fiyatlarına yapılan zamların ardından, birçok Özel Halk Otobüsü işletmecisi, klimaları gereken seviyenin oldukça altında çalıştırmayı tercih ediyor. Bu durum, yolcuların bunaltıcı sıcaklarda konforsuz bir seyahat deneyimi yaşamasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), gelen yoğun şikayetler üzerine yeni bir düzenlemeye giderek, İETT’ye bağlı otobüs şoförlerine sıcak havalarda klima açma zorunluluğu getirdiğini duyurdu.

Bu düzenlemeyle birlikte, otobüslerdeki klima kullanımının denetimleri sıklaştırılacak ve klimaları çalıştırmayan otobüsler cezalandırılacak. İBB, bu adımla birlikte yolcuların daha rahat ve konforlu bir seyahat deneyimi yaşamalarını hedefliyor.

İSTANBUL'DAKİ OTOBÜSLERİN TAMAMINDA YASAKLANDI

Böylelikle otobüslerde klima açmama uygulaması, hat sahipleri için bir tercih olmaktan çıkacak. Yeni düzenleme ile birlikte, uygulamanın sorunsuz işleyişini sağlamak amacıyla denetimlerin sayısı artırıldı.

İETT yetkilileri, bu düzenlemenin hem yolcuların rahatlığını artıracağını hem de toplu taşımanın daha konforlu hale geleceğini belirtti. Bu sayede, yaz aylarında otobüs yolculukları daha serin ve konforlu bir hale gelecek, yolcuların seyahat deneyimi iyileştirilecek.