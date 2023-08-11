Otobüste genç kız ile yaşlı kadın arasında yer kavgası

İzmit’te halk otobüsünde genç bir kızla yaşlı bir kadın arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Genç kız kadına tokat atarken, yaşlı kadın genç kızın saçlarını yoldu.

Otobüste genç kız ile yaşlı kadın arasında yer kavgası

İzmit Halkevi ve Tavşantepe arasında çalışan Özel Halk Otobüsü akşam saatlerinde fena karıştı. 71. No'lu hatta seyahat eden kadınlar arasında, yer meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen sakinleşmeyen ikili, genç kızın şikayetçi olacağını söylemesinden sonra daha da hararetlendi.

Genç kız yaşlı kadına tokat atarken, kadın genç Kızın saçlarını yoldu. Araya giren bir vatandaş kavgayı ayırırken iki tarafta birbirinden şikayetçi olacağını söyledi.

Video sosyal medyada yayılınca gündem oldu.

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