Otobüsteki yolcunun ayağındaki alçıdan uyuşturucu çıktı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphelendikleri bir yolcu otobüsünü durdurdu. Polis ekipleri, yolcu otobüsünde koltuk değnekli, ayağı alçılı yolcunun durumundan şüphelenip, üst araması yaptı. Yapılan aramada, yolcunun ayağındaki alçının içerisinden, 293,84 gram eroin ele geçirildi.

UYUŞTURUCU TAŞIMAK İÇİN AYAĞINI ALÇIYA ALDIRMIŞ

Ayağının kırık olmadığı, uyuşturucu taşımak için alçı sardığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.