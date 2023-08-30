Otobüsü durdurup şehitlik önünde saygı duruşu yaptılar. Helal olsun sana şoför kardeş

Editör: Özge Ceren çimen

Türk milleti coşkuyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlarken bir taraftan da kendisine bu toprakları vatan olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de bir otobüs şoförü adeta Türk milletinin sesi oluyor. Şoför, şehitliğin önünden geçerken otobüsü durduruyor ve yolcuları saygı duruşuna davet ediyor. Yolculara yaptığı konuşmada Dumlupınar Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler için saygı duruşuna ve Fatiha okumaya davet eden otobüs şoförünün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Gündem olan görüntülerde, otobüs şoförünün yaptığı konuşma sonrasında ise yolcuların ayağa kalkarak şehitliğe karşı saygı duruşunda bulunduğu anlar görülüyor.