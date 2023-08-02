Otobüsün önünü kesti muavini bıçakla kovaladı

Kartal’da şehirler arası otobüsün önünü kesin bir kişi muavinin kendisini ittiren muavini bıçakla kovaladı. O anlar cep telefonuna kaydedildi

KAYNAK: İHA
Otobüsün önünü kesti muavini bıçakla kovaladı

Kartal’da yolcu otobüsünün önünü kesen bir kişi kendisini uyaran muavini bıçak çekerek kovaladı. Bıçakla otobüsün önünü kesen saldırgan hakaret yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu. Otobüste bulunan muavin ise saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Bunun üzerine otobüsün yolunu kesen kişi bıçak çekti. Muavin ise bıçağı görünce öyle bir kaçtık ki o anlar cep telefonuyla görüntülendi. Muavin saldırganın elinden otobüsün içine atlayarak, kurtuldu. Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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