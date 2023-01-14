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Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otobüs firmasının test ettiği otobüs, hafif ticari araca çarptı, 1 kişi öldü iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 16:46
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Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Otobüsün test sürüşünde kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde, otobüs firmasının yolda test ettiği prototip otobüs ile hafif ticari araca çarptı. Kazada, kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Kabakoz Mahallesi İstiklal Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Sakarya’da otobüs üreten firmanın yolda test ettiği, Enes Demirci yönetimindeki 54 T 80147 plakalı prototip otobüs ile Şahin Arıkan'ın kullandığı 54 ABC 288 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Arıkan ile yanında bulunan, ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, durumu kritik olan Şahin Arıkan ile diğer yaralıyı ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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