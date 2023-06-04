Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı

İstanbul Kağıthane'de halk otobüsünün şoförü motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı.

Otobüsün yanan motorunu üfleyerek söndürmeye çalıştı

DHA’nın haberine göre, olay, Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Seyrantepe'de seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan İETT'ye bağlı halk otobüsünün şoförü motor kapağını açtı. Alevle karşılaşan otobüs şoförü, yangın tüpünü alıp geldiğinde ne yapacağını şaşırınca motor kısmında çıkan yangını üfleyerek söndürmeye çalıştı. Olayı gören vatandaşlar, “Tüpü sık, üflemeyle sönmez" şeklinde uyarıda bulunurken, otobüs şoförü elindeki yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü. Bir vatandaş bu ilginç olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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