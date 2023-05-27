Otogarda 2’nci tur seçim yoğunluğu

İstanbul Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi hareketliliği yaşanıyor.

Otogarda 2’nci tur seçim yoğunluğu

DHA'nın haberine göre, Memleketlerinde oy kullanacaklar ve İstanbul'da oy kullanmaya gelenler otogarda hareketliliğe neden oldu. Otogardaki yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

"KANSER HASTASI OLMAMA RAĞMEN GİDİYORUM"

Balıkesir'e gideceğini belirten Mustafa Bayraktar, "Normalde İstanbul'da ikamet ediyorum. Üniversite okuduğum için Balıkesir'deydim, ikametimi oraya aldırmıştım. Oy kullanmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tarafımız ne olursa olsun, gidip sandığa sahip çıkmamız gerekiyor. Sonuç olarak bu bize verilen demokratik bir hak ve bunu kullanmak gerektiğini düşünüyorum" dedi. Vedat Issı ise, "Kanser hastası olmama rağmen İstanbul'dan tekrar Erdek'e gidiyorum. Kemoterapi görüyorum halen fakat, bir oy bir oydur. Demokratik katılım için, gidiyorum. Tabi, bu ikinci sefer. Büyük masraf olmasına rağmen, yine de kullanmak için gideceğim" diye konuştu.

Otogarda bekleyenlerden Muzaffer Aktaş ise, "Vatandaşlık görevim için oyumu kullanmaya gidiyorum. Iğdır, Merkez'e gidiyorum. Oyumu kullandım, geldim, ikinci tura kaldı, tekrar gidiyorum" dedi.

otogarda-2nci-tur-hareketliligi-3941-dhaphoto1.jpg

otogarda-2nci-tur-hareketliligi-3941-dhaphoto2.jpg

otogarda-2nci-tur-hareketliligi-3941-dhaphoto3.jpg

otogarda-2nci-tur-hareketliligi-3941-dhaphoto4.jpg

otogarda-2nci-tur-hareketliligi-3941-dhaphoto5.jpg

otogarda-2nci-tur-hareketliligi-3941-dhaphoto6.jpg

Öne Çıkanlar
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Yalı Çapkını 35. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını son bölümde neler yaşandı?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Engin Ardıç’ı nasıl bilirdiniz?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
Son Haberler
Trafik magandaları yol kesip aileye kabus yaşattılar Güncel
Trafik magandaları yol kesip aileye kabus yaşattılar
Suriye'de 1 gün videosu sosyal medyayı salladı. Türk genci pahalılıktan Afgan Suriyeli korkusundan evinden çıkamıyor Güncel
Suriye'de 1 gün videosu sosyal medyayı salladı. Türk genci pahalılıktan Afgan Suriyeli korkusundan evinden çıkamıyor
Galatasaray kaybetti. Hocası oyuncuları kazanmış gibi tebrik etti Spor
Galatasaray kaybetti. Hocası oyuncuları kazanmış gibi tebrik etti
Bal arıları dükkanı istila etti Güncel
Bal arıları dükkanı istila etti
Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’a Nazi soruşturması Dünya
Pink Floyd’un kurucularından Roger Waters’a Nazi soruşturması
Uzmanından migrenle ilgili korkutan açıklama Sağlık
Uzmanından migrenle ilgili korkutan açıklama
Efes Selçuk Belediyesi'nin işlettiği 'Bi tek Efes' açıldı Güncel
Efes Selçuk Belediyesi'nin işlettiği 'Bi tek Efes' açıldı