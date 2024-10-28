Otogarda kadın cinayeti

Kaynak: İHA
Otogarda kadın cinayeti

Hatay'da eşi tarafından otogarda av tüfeğiyle vurulan 3 çocuk annesi öldü.

Kırıkhan ilçe otogarına gelen 32 yaşındaki Sevgi Gezer, otogarda 3 çocuğunun babası olan eşi E.G. tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

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İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sevgi Gezer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

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Öte yandan kadının eşinden ayrılma aşamasında olduğu ve memleketi olan Malatya’ya gitmek için otogara geldiği öğrenildi.

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