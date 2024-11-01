Otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren zam bekleniyor (1 Aralık 2024)

Petrol fiyatlarında ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarını yakından ilgilendiriyor.

NTV'nin sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre; otogaz fiyatlarına bu geceden itibaren 71 kuruş zam geleceği iddia edildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATI…

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarında İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42 lira 91 kuruştan, motorin litre fiyatı 42 lira 79 kuruştan, otogazın litre fiyatı 25 lira 13 kuruştan sunuluyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı yer alıyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplamasında Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip ediliyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı ortaya çıkıyor.