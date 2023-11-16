Otomobil 60 metre sürüklenip takla attı: 1 yaralı

Bursa Orhangazi-İznik Karayolu Yeniköy yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir otomobil 60 metre sürüklendikten sonra takla attı. 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili ekipler tahkikat başlattı.

KAYNAK: İHA
Otomobil 60 metre sürüklenip takla attı: 1 yaralı

Bursa Orhangazi-İznik Karayolu, Yeniköy yol ayrımında sabah 07.15 sıralarında kaza meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Hakan Ö. (33) idaresindeki 16 AUE 008 plakalı otomobil İznik istikametinden, Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken, Yeniköy kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.

60 METRE SÜRÜKLENİP TAKLA ATTI

Yol dışında yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde bulunan sürücüyü yaralı olarak araçtan çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahalesi burada yapılan otomobil sürücüsü Hakan Ö. Ambulansla Orhangazi Devlet hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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