Otomobil 65 metre sürüklendi: 1 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Çorum D200 karayolu Kimeski mevkiinde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, E.B. (22) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda takla attı. Yaklaşık 65 metre sürüklenen otomobil şarampole ters biçimde devrildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri intikal etti. Kazada yaralanan Aynur Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

​​​​​​​

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi de kazadan zarar görmedi. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan incelemelerin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.